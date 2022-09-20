Александр Мостовой: верю, что России не будет на жеребьёвке Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой верит, что представительства национальной команды не будет на жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

«Верю ли, что России не будет на жеребьёвке Евро-2024? Верю. Скорее да, чем нет. Ровно так же, как и на чемпионате мира. Поначалу тоже никто не верил. Ну пожалуйста. Да, турнир через два года, но жеребьёвка в октябре. Если бы жеребьёвка была в 2023-м, то я бы сказал: вы чего? Но жеребьёвка будет сейчас, поэтому такое может быть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, чемпионат Европы пройдёт с июня по июль 2024 года в 10 городах Германии. Действующим победителем турнира является сборная Италии.