Александр Мостовой: верю, что России не будет на жеребьёвке Евро-2024
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой верит, что представительства национальной команды не будет на жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.
«Верю ли, что России не будет на жеребьёвке Евро-2024? Верю. Скорее да, чем нет. Ровно так же, как и на чемпионате мира. Поначалу тоже никто не верил. Ну пожалуйста. Да, турнир через два года, но жеребьёвка в октябре. Если бы жеребьёвка была в 2023-м, то я бы сказал: вы чего? Но жеребьёвка будет сейчас, поэтому такое может быть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, чемпионат Европы пройдёт с июня по июль 2024 года в 10 городах Германии. Действующим победителем турнира является сборная Италии.
Новость по темеПрезидент УАФ: России не будет на жеребьёвке Евро-2024
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