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Президент УАФ: России не будет на жеребьёвке Евро-2024

Президент УАФ: России не будет на жеребьёвке Евро-2024
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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024, которая пройдёт 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия).

«Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требуют, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. Как минимум до 2024 года им не светят официальные международные соревнования по футболу. Евро-2024 пройдёт без России», — написал Андрей Павелко в своих соцсетях.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.

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