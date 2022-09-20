«Меня расстраивают действия ФИФА и УЕФА». Дасаев — о недопуске России на Евро-2024

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Ринат Дасаев высказался о решении УЕФА не допускать сборную России до квалификации чемпионата Европы 2024 года. Ранее официально о недопуске российской команды сообщила пресс-служба РФС.
«Нам же санкции сделали, потому и не допускают. РФС правильно делает, что оспаривает в CAS, если нас игнорируют. Не знаю, долго ли будет длиться бан. Меня расстраивают действия ФИФА и УЕФА», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия). Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.
- 20 сентября 2022
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