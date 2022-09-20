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Левандовски будет использовать капитанскую повязку в цветах украинского флага на ЧМ-2022

Левандовски будет использовать капитанскую повязку в цветах украинского флага на ЧМ-2022
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Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски будет использовать на чемпионате мира 2022 года в Катаре капитанскую повязку в цветах украинского флага. Об этом экс-нападающий «Баварии» рассказал в соцсетях.

Капитанскую повязку в цветах флага ему подарил бывший нападающий и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Левандовски опубликовал фото с Шевченко и поблагодарил того за подарок.

«Спасибо, Андрей! Был рад встретиться. Для меня большая честь — носить капитанскую повязку в цветах флага Украины на чемпионате мира», — написал Левандовски.

Сборная Польши попала в группу C. Там соперниками поляков станут команды Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.

Сборная Украины не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 года.

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