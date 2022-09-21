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Джек Грилиш: я всё ещё не чувствую себя на 100%

Джек Грилиш: я всё ещё не чувствую себя на 100%
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Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о своей нынешней форме.

«Я всё ещё не чувствую себя на 100%. В этом сезоне, включая предсезонку, я сыграл всего около пяти игр и одну полную в 90 минут. Я пока не чувствую себя в полной физической форме, но, надеюсь, это придёт с новыми играми, в которых я приму участие.

Я должен забивать и получать больше голевых передач. Единственное, что я могу сделать, это забивать и отдавать голевые передачи. Люди всегда будут говорить о сумме, за которую меня купили. Я действительно хочу улучшить свою игру, и, играя с этой командой и перед этими болельщиками, надеюсь, я смогу», – приводит слова Грилиша Manchester Evening News.

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