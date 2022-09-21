Джек Грилиш: я всё ещё не чувствую себя на 100%
Поделиться
Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о своей нынешней форме.
«Я всё ещё не чувствую себя на 100%. В этом сезоне, включая предсезонку, я сыграл всего около пяти игр и одну полную в 90 минут. Я пока не чувствую себя в полной физической форме, но, надеюсь, это придёт с новыми играми, в которых я приму участие.
Я должен забивать и получать больше голевых передач. Единственное, что я могу сделать, это забивать и отдавать голевые передачи. Люди всегда будут говорить о сумме, за которую меня купили. Я действительно хочу улучшить свою игру, и, играя с этой командой и перед этими болельщиками, надеюсь, я смогу», – приводит слова Грилиша Manchester Evening News.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт?
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
06:41
-
06:19
-
06:02
-
05:56
-
05:47
-
05:37
-
05:18
-
04:53
-
04:23
-
04:13
-
04:02
-
03:43
-
03:19
-
03:08
-
02:59
-
02:50
-
02:35
-
02:17
-
01:59
-
01:47
-
01:25
-
00:55
-
00:52
-
00:47
-
00:39
-
00:26
-
00:21
-
00:21
-
00:17
- 20 сентября 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:10
-
23:02
Партнерский контент