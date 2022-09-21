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Кутепов: медаль за победу в Кубке от «Спартака» не получил. Спрашивать не стал

Кутепов: медаль за победу в Кубке от «Спартака» не получил. Спрашивать не стал
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Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», признался, что не получил медаль за победу в финале Кубка России сезона-2021/2022 с «Динамо» (2:1).

«Медаль за победу в Кубке России не получил. Из клуба не связывались, а сам я спрашивать не стал. Я и не чувствую своей причастности к этой победе, в Кубке ни одной игры не провёл, к сожалению. Расстроен ли, что не собрал трофейный шлем? Соберу, но уже не в «Спартаке», получается», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26).

«В зарплате упал в 10 раз. Играть важнее». Первое интервью с Кутеповым после «Спартака» «В зарплате упал в 10 раз. Играть важнее». Первое интервью с Кутеповым после «Спартака»
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