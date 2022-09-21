Кутепов: медаль за победу в Кубке от «Спартака» не получил. Спрашивать не стал
Поделиться
Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», признался, что не получил медаль за победу в финале Кубка России сезона-2021/2022 с «Динамо» (2:1).
«Медаль за победу в Кубке России не получил. Из клуба не связывались, а сам я спрашивать не стал. Я и не чувствую своей причастности к этой победе, в Кубке ни одной игры не провёл, к сожалению. Расстроен ли, что не собрал трофейный шлем? Соберу, но уже не в «Спартаке», получается», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26).
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
09:57
-
09:50
-
09:50
-
09:47
-
09:36
-
09:19
-
09:15
-
08:55
-
08:53
-
08:44
-
08:39
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:02
-
08:00
-
07:41
-
07:32
-
07:20
-
07:03
-
06:41
-
06:19
-
06:02
-
05:56
-
05:47
-
05:37
-
05:18
-
04:53
-
04:23
-
04:13
-
04:02
-
03:43
-
03:19
-
03:08
-
02:59
Партнерский контент