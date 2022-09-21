«На войне все средства хороши». Кутепов — о том, как Умяров сбивал Фомина в финале Кубка

Центральный защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», высказался о полузащитнике красно-белых Наиле Умярове после инцидента в финале Кубка России с московским «Динамо» (1:2).



«Поведение Умроява во время пенальти Фомина в финале Кубка? На войне все средства хороши. У нас не джентльменский клуб по интересам. Это финал Кубка ―либо ты победил, либо проиграл. Понятно, что не должно доходить до абсурда, но чуть-чуть «подбодрить» соперника – почему нет? Может, Умяров у Фомина спрашивал, где он машину припарковал, выключил ли утюг. Мы же не знаем», — сказал Кутепов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Московское «Торпедо» в 10 матчах набрало четыре очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидер соревнований — «Зенит» (26).