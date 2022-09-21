«Атлетико» подаст апелляцию на решение Ла Лиги о красной карточке Эрмосо в игре с «Реалом»

Мадридский «Атлетико» планирует подать апелляцию на отказ Ла Лиги изменить решение о красной карточке Марио Эрмосо, об этом сообщает Marca. Защитник «матрасников» в концовке встречи с «Реалом» получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Матч прошёл на стадионе «Цивитас Метрополитано» и завершился победой гостей со счётом 2:1.
Эрмосо наказали за толчок в спину против футболиста «Реала» Даниеля Себальоса. После матча «Атлетико» подал апелляцию на решение арбитра встречи, однако Ла Лига признала действия рефери правильными. Юридические службы команды Диего Симеоне представили видеоматериалы, с помощью которых они пытались продемонстрировать, что нарушение недостойно жёлтой карточки.
«Реал» набрал 18 очков из 18 возможных и занимает в турнирной таблице первое место. «Атлетико» (10) — седьмой.
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