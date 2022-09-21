MD: Пике просил Бартомеу сделать себя самым высокооплачиваемым защитником мира

В 2018 году испанский футболист каталонской «Барселоны» Жерар Пике просил бывшего президента клуба Хосепа Бартомеу сделать его самым высокооплачиваемым защитником мира. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Пике хотел опередить своего конкурента по мадридскому «Реалу» Серхио Рамоса, зарплата которого составляла € 12,5 млн в год. Как считают СМИ, Жерар получил минимум € 15 млн (гарантированная сумма) + бонусы, составившие примерно € 13 млн в год.

Согласно контракту, в период с сезона-2017/2018 по сезон-2021/2022 «Барселона» выплатила защитнику € 142 млн. Пике несколько раз шёл на уступки руководству в вопросе финансовых задержек, поскольку каталонцы готовы были расстаться с ним в случае возникновения конфликта из-за зарплаты уже после прихода нового президента Жоана Лапорты.