Защитник «Барселоны» Пике не покинет клуб из-за отсутствия игрового времени

Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике не собирается покидать стан сине-гранатовых. Как сообщает Marca, несмотря на роль дублёра, испанец планирует бороться за место в стартовом составе.

Футболист считает, что может внести свой вклад в прогресс команды не только в раздевалке, но и на игровом поле. На тренировках Пике планирует впечатлить Хави, чтобы выиграть конкуренцию у своих конкурентов по позиции: Рональда Араухо, Эрика Гарсии, Андреаса Кристенсена и Жюля Кунде.

В текущем сезоне Пике лишь дважды вышел на поле в футболке каталонского клуба: игрок провёл всю встречу с «Кадисом» в матче испанской Ла Лиги, а также весь второй тайм с «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов. Контракт испанского защитника истекает летом 2024 года.

Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:

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