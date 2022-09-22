Кьеллини: Магуайр не виноват, что за него заплатили так много

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Джорджо Кьеллини высказался о выступлениях защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.



«Гарри — хороший футболист, иногда мне становится его жаль. Люди многого хотят от него. Почему люди хотят в каждом матче видеть от него идеальную игру? Потому что за него заплатили огромную сумму? Такая цена – не вина игрока», – цитирует итальянца The Times.



29-летний Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» в 2019 году за € 87 млн. Это наибольшая сумма, выплаченная в футболе за игрока его позиции. За три года защитник в 146 матчах забил семь голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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