Защитник «МЮ»: кто такой тот идиот, говорящий, что Магуайр не должен выходить в старте?

Защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс поделился мнением о критике в адрес капитана клуба Гарри Магуайра.



«Гарри каждый день выкладывается на тренировках на максимум. Он делает это независимо от того, выходит он в старте или нет. Нас не интересуют мнения вокруг, потому что всё самое важное обсуждается внутри клуба.



Если ты хорошо тренируешься, то кто такой тот маленький идиот из «Твиттера», который говорит, что ты не должен выходить в старте? Кто он такой? Я правда этого не понимаю. Гарри – отличный парень. Топ-капитан и игрок», – цитирует Уильямса The Sportsman.



Отметим, что 29-летний Магуайр провёл в текущем сезоне английской Премьер-лиги три матча, в которых «МЮ» потерпел два поражения («Брайтон», 1:2; «Брентфорд», 0:4), а также обыграл «Арсенал» (3:1).

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