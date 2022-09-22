Автор дубля в матче с Украиной: расстроился, что не в старте, но вышел и повлиял на игру

Нападающий «Куинз Парк Рейнджерс» Линдон Дайкс высказался об игре Лиги наций Шотландия – Украина, которая завершилась победой его команды со счётом 3:0. Дайкс оформил дубль, забив на 80-й и 87-й минутах.



«Я был расстроен, что не в стартовом составе, но вышел на замену и повлиял на игру. У меня были хорошие результаты в плане голов за сборную в прошлом году. Хочу и в дальнейшем приносить пользу команде, продолжая забивать.



Мы хотели доказать всем, что разочарованы поражением от сборной Украины в нашей предыдущей встрече. И при этом продемонстрировать каждому, на что мы способны. Именно это и сделали сегодня вечером. Набрали три очка и теперь сосредоточены на двух следующих матчах. Эта победа придаст нам уверенности. Хотим продолжить в том же духе с Ирландией», – приводит слова Дайкса официальный сайт УЕФА.

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