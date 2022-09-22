Грилиш: знал, что меня могут засмеять, если я не стартую в «Манчестер Сити», как Холанд

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о критике в свой адрес.



«Когда я перешёл в «Манчестер Сити», и все узнали о сумме трансфера, я знал, что меня могут засмеять, если я не стартую, как Эрлинг Холанд. Кажется, только в этом случае меня бы не стали критиковать! Конечно, я не буду сидеть на месте и говорить, что на меня ничто не влияет, потому что иногда это серьёзно задевает меня. Но я молодой 27-летний парень, и я должен учиться справляться с этим», – цитирует Грилиша Yahoo Sport.



Напомним, в минувшем туре английской Премьер-лиги Грилиш забил первый гол за «горожан» в нынешнем сезоне. Отличиться англичанин смог в игре с «Вулверхэмптоном», который закончился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:0.



В нынешнем сезоне 27-летний Грилиш принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги за «Манчестер Сити» и забил один гол. С 2020 года Грилиш вызывается в сборную Англии.

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