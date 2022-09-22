Джек Грилиш: в «Астон Вилле» я был более свободен

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, что ещё не был на пике формы в новом клубе.



«Вероятно, я не играл на пике своей формы с тех пор, как перешёл в «Манчестер Сити». Но я думаю, что мельком показал его. Это полностью отличается от того, как это было в «Астон Вилле». Я думаю, что в «Вилле» я был более свободен», — приводит слова Грилиша Sky Sports.



Напомним, в минувшем туре английской Премьер-лиги Грилиш забил первый гол за «горожан» в нынешнем сезоне. Отличиться англичанин смог в игре с «Вулверхэмптоном», который закончился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:0.



В нынешнем сезоне 27-летний Грилиш принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги за «Манчестер Сити» и забил один гол. С 2020 года Грилиш вызывается в сборную Англии.

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