Джек Грилиш: в «Астон Вилле» я был более свободен

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, что ещё не был на пике формы в новом клубе.
«Вероятно, я не играл на пике своей формы с тех пор, как перешёл в «Манчестер Сити». Но я думаю, что мельком показал его. Это полностью отличается от того, как это было в «Астон Вилле». Я думаю, что в «Вилле» я был более свободен», — приводит слова Грилиша Sky Sports.
Напомним, в минувшем туре английской Премьер-лиги Грилиш забил первый гол за «горожан» в нынешнем сезоне. Отличиться англичанин смог в игре с «Вулверхэмптоном», который закончился победой «Манчестер Сити» со счётом 3:0.
В нынешнем сезоне 27-летний Грилиш принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги за «Манчестер Сити» и забил один гол. С 2020 года Грилиш вызывается в сборную Англии.
- 22 сентября 2022
-
07:21
-
06:50
-
06:46
-
06:35
-
06:16
-
06:06
-
05:59
-
05:35
-
05:24
-
04:54
-
04:54
-
04:42
-
04:40
-
04:25
-
04:16
-
03:59
-
03:46
-
03:43
-
03:28
-
03:25
-
03:02
-
02:48
-
02:34
-
02:28
-
02:16
-
02:05
-
01:58
-
01:37
-
01:33
-
01:16
-
01:12
-
00:58
-
00:57
-
00:52
-
00:39