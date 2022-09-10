«Непоправимый ущерб репутации». Против матча с Россией выступили игроки Боснии и Украина

Сборная России должна провести товарищеский матч со сборной Боснии и Герцеговины в ноябре, но проведёт ли – большой вопрос. После того как было объявлено о встрече в Санкт-Петербурге, боснийские футболисты и местные СМИ подняли массовую волну возмущения. Дошло до того, что вмешалась даже Украинская ассоциация футбола.

Решение о проведении матча с Россией приняли большинством голосов. Боснийская федерация заработает на этом матче

Сборная Боснии и Герцеговины – с февраля этого года первая европейская команда, которая согласилась сыграть со сборной России, да и не где-то, а в Санкт-Петербурге. В УЕФА оказались не против матча в России – в первую очередь потому, что товарищеские встречи не входят в компетенцию и ответственность организации. «Любое разрешение на проведение и/или участие в таком товарищеском матче не влияет и не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидой УЕФА», – заявили в союзе. А также отметили, что при возникновении каких-либо юридических последствий УЕФА не несёт никакой ответственности.

Решение о проведении матча принимал Комитет по чрезвычайным ситуациям футбольного союза страны. Издание № 1 сообщает, что «за» игру со сборной России высказалось пять человек, и лишь один выступил «против» – им был вице-президент федерации Ирфан Дурич. Он считает, что Босния и Герцеговина не должна проводить этот матч: «Мы получили запрос от России и ещё одной страны. Отправили письмо в УЕФА, и нам сказали, что они не запрещают проведение товарищеских игр. Это не лучший вариант для нашей страны. Они руководствовались ответом УЕФА. Я руководствуюсь несколько другими принципами».

Avraz пишет, что боснийская сборная за эту встречу получит € 200 тыс., а все транспортные и организационные расходы покроет российская сторона. Впрочем, официальных подтверждений этой информации нет.

Матч Россия — Босния и Герцеговина: под угрозой срыва Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Боснии и Герцеговине решение провести матч с Россией называют политическим. Некоторые футболисты уже отказались играть

Вслед за объявлением этого решения информационное пространство Боснии вспыхнуло – новостные ленты изданий завалили комментариями с недовольством выбора России в качестве соперника.

Союз профессиональных футболистов Боснии и Герцеговины выступил довольно мощно: в своём заявлении его представители указали, что из-за подобного решения пострадает репутация страны, а также футболистов сборной. Поэтому организация призвала всех неравнодушных осудить действия федерации.

«Пока ФИФА и УЕФА вводят различные санкции, исключают Россию и команды этой страны из соревнований, руководство НСБиГ решило, что мы будем первой европейской страной, которая проведёт товарищеский матч с российской сборной. Репутации футбола Боснии и Герцеговины нанесён непоправимый ущерб, как и игрокам, их возможностям для карьерного роста. Независимо от того, состоится матч или нет, боснийский футбол будет иметь долгоиграющие последствия.

Наша организация оказала помощь и поддержку Союзу профессиональных футболистов Украины, мы помогли многочисленным игрокам покинуть указанную страну. Как граждане Боснии и Герцеговины мы не можем молчать и закрывать глаза на разрушение международной репутации боснийского футбола. Кроме того, мы призываем общественность Боснии и Герцеговины, фан-группы и известных спортсменов осудить действия Футбольной ассоциации и навсегда исключить политику из футбола», – говорится в заявлении Союза профессиональных футболистов БиГ.

Чтобы понять масштаб недовольства – против проведения матча со сборной России высказалась мэр Сараева Бенджамина Карич. Она даже пригрозила прекратить сотрудничество с футбольной ассоциацией, если встреча всё же состоится.

Бенджамина Карич мэр Сараева «Сараево как город, который дольше всего находился в осаде агрессоров, и я как мэр решительно осуждаю решение футбольной ассоциации провести товарищеский матч с Россией. Я считаю моральным долгом для Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины, тренерского штаба и игроков отказаться от этого матча».

Миралем Пьянич, лидер сборной Боснии и Герцеговины, сказал Sportske.ba, что не поедет в Россию: «Руководители ассоциации знают мою позицию. Звонили, спрашивали, что я думаю о матче. Я сказал, что думал, а потом был удивлён другим решением. У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идёт не так».

Капитан сборной Боснии Эдин Джеко поддержал товарища по команде: «Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарным с народом Украины в эти трудные для него времена».

Самым нейтральным оказался комментарий Звездана Мисимовича, советника президента Футбольного союза Боснии и Герцеговины (он же когда-то выступал за московское «Динамо»): «Я не голосовал, у меня даже нет на это права. Предложение пришло от российской стороны, а наша федерация сходила в ФИФА и УЕФА – узнать, есть ли возражения. Мы отвечаем за нашу силу на футбольном поле, в то время как другие решают политические вопросы и другие проблемы».

СМИ пишут, что руководство сборной «отдалило болельщиков от команды»

В боснийских СМИ статьи примерно с одним содержанием: зачем, политическое решение, нужно отказаться.

«Общественность в нашей стране потрясена, – пишет издание N1. – Дело в том, что члены сборной не виноваты во всей ситуации, да и не должны быть, но всё более чем ясно. Наши лидеры в очередной раз пошли против всех. С политической подоплёкой или без, но факт в том, что руководители ассоциации отдалили сборную от болельщиков».

Издание Dnevni Avaz набросилось на пятерых чиновников, которые проголосовали «за» проведение матча со сборной России, и воздвигло их в ранг национальных негодяев.

«Хоть это и звучит как первоапрельская шутка или текст из рубрики «Хотите верьте, хотите нет», но новость правдивая — футбольная сборная Боснии и Герцеговины проведёт товарищеский матч с Россией. В России! – восклицает журналист издания Dnevni Avaz. – Россию исключили из большинства спортивных федераций. ФИФА и УЕФА исключили сборную России и клубы из всех соревнований. Однако это не помешало несчастным людям из футбольной ассоциации принять решение, что Босния и Герцеговина должна почтить санкционированную и изолированную Россию международным матчем. На их территории. В ситуации, когда из-за многолетней пагубной политики некомпетентных лидеров репутация Боснии и Герцеговины на Западе находится на историческом минимуме, наносить такой ущерб стране и устраивать ей мировой скандал является шагом, равным национальной декларации. Поэтому хорошо запомните следующие имена: Вико Желькович, Иван Беус, Милош Бркич, Драган Солдо и Фуад Чолпа».

Валерий Карпин Фото: Filip Filipovic/Getty Images

Klix пишет, что все заявления политических деятелей (а против высказалось сразу несколько партий) связаны лишь с их желанием получить несколько очков, потому что в конце октября должны состояться выборы в правительство.

«Все разговоры политиков Боснии и Герцеговины, резко осудивших решение о проведении товарищеского матча, совершенно «пусты». Политике определённо не место в спорте, кроме поддержки, которой в нашей стране обычно нет, и такую ​​реакцию многих политиков БиГ можно охарактеризовать как негативную. Этот спортивно-политический скандал – лишь вишенка на торте, которая может поставить в неловкое положение нашу страну в глазах всего мира», – пишет издание.

Против выступает и Украина. Местная футбольная ассоциация уже отправила запрос в ФИФА и УЕФА

Разгонять тему с украинской стороны начало спортивное издание «Трибуна»: в одном из своих постов СМИ обратилось к сборной Боснии и Герцеговины с вопросом: мол, действительно ли вы хотите играть с Россией. «Левандовски отказался играть с Россией, но вы тоже можете проявить мужество», – говорилось в другом посте издания. Кроме того, в «твиттере» «Трибуны» появились призывы писать представителям Боснии и Герцеговины с требованием отказаться от участия в матче.

Следом выступила Украинская ассоциация футбола, которая попросила пересмотреть решение боснийцев:

«Напоминаем, что все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства на Украине. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте УАФ.