Горан Пандев завершил карьеру

Бывший нападающий «Пармы» и «Дженоа» 39-летний Горан Пандев объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает L’Équipe. Зимой македонец перешёл из «Дженоа» в «Парму».

В сезоне-2021/2022 Пандев провёл 22 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В позапрошлом сезоне Пандев принял участие в 30 матчах за «Дженоа», забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, Пандев, забивший гол за сборную Северной Македонии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 с Австрией (1:3), стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро. После турнира форвард объявил о завершении международной карьеры. По этому показателю он уступает лишь австрийцу Ивице Вастичу, забившему сборной Польши на Евро-2008 в возрасте 38 лет 257 дней.