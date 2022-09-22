Латвия уступила Молдавии в домашнем матче Лиги наций УЕФА

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором Латвия на своём поле принимала Молдавию. Встреча прошла на стадионе «Сконто» в Риге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.

Счёт в матче открыли гости. Уже на 26-й минуте отличился защитник Иоан-Кэлин Ревенко, ассистировал ему Сергей Платика. В концовке первой половины Молдавия укрепила своё преимущество — на 45-й минуте забил нападающий Йон Николэеску. Хозяева сумели сократить отставание в счёте на 55-й минуте благодаря голу полузащитника Яниса Икауниекса, который реализовал голевой момент после паса Эдуарда Эмсиса. Несмотря на все усилия латвийской сборной, они не смогли сравнять счёт в матче. После финального свистка победу праздновала команда Молдавии — 2:1.