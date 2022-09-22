Латвия уступила Молдавии в домашнем матче Лиги наций УЕФА

Сегодня, 22 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором Латвия на своём поле принимала Молдавию. Встреча прошла на стадионе «Сконто» в Риге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.
Счёт в матче открыли гости. Уже на 26-й минуте отличился защитник Иоан-Кэлин Ревенко, ассистировал ему Сергей Платика. В концовке первой половины Молдавия укрепила своё преимущество — на 45-й минуте забил нападающий Йон Николэеску. Хозяева сумели сократить отставание в счёте на 55-й минуте благодаря голу полузащитника Яниса Икауниекса, который реализовал голевой момент после паса Эдуарда Эмсиса. Несмотря на все усилия латвийской сборной, они не смогли сравнять счёт в матче. После финального свистка победу праздновала команда Молдавии — 2:1.
- 22 сентября 2022
-
20:58
-
20:56
-
20:48
-
20:47
-
20:46
-
20:34
-
20:23
-
20:11
-
20:04
-
19:52
-
19:44
-
19:42
-
19:30
-
19:27
-
19:06
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:35
-
18:33
-
18:26
-
18:09
-
17:58
-
17:58
-
17:48
-
17:36
-
17:36
-
17:25
-
17:23
-
17:22
-
17:18
-
17:03
-
16:58
-
16:54