Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, почему хотел закончить карьеру летом

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков рассказал, почему хотел закончить карьеру летом 2022 года.



«В какой-то момент хотел закончить. Но потом появилась мысль: закончу сейчас, а если через два-три месяца захочу вернуться? Подписал контракт. Однако понимал: если всё останется по-прежнему, то подойду и попрошу разорвать соглашение. Я скажу честно: первое время на сборах эмоционально был абсолютно пустой. Ничего не хотелось. Но потом пришлось закуситься. Обстоятельства в жизни немного изменились. Я вышел из сложной ситуации ментально другим человеком. Пока всё идёт так. Не знаю, что будет дальше.



Почему хотел закончить? Много факторов. Главный связан с моей личной жизнью. Я не буду в это углубляться. Это сильно влияло на меня в последний год.



Могу точно сказать: у меня ещё есть определённые цели в «Зените». Галочки, которые хочу закрыть. Статистические», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.



Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате».