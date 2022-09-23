Николай Ларин: перед оглашением приговора соберу сумку. Говорят, надо взять ложку и чашку

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что будет делать до оглашения приговора по его уголовному делу, которое состоится 26 сентября.



«Что буду делать до оглашения приговора? Сегодня вечером поеду играть в теннис. Завтра поеду на игру «БроукБойз» — «НаСпорте» в Медиалиге — поддержу ребят. А в воскресенье с девушкой на всякий случай соберу сумку. Советчиков много, которые подсказывают, что именно надо с собой взять. Что говорят взять? Список достаточно обширный. Говорят, надо взять свою ложку и чашку. Это у меня есть», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Напомним, Ларина обвиняют в мошенничестве. Он занимал пост генерального директора академии «Чертаново» и работал в клубе на протяжении 13 лет.