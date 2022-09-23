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Тренер сборной Киргизии заявил, что несколько футболистов команды готовы к игре в РПЛ

Тренер сборной Киргизии заявил, что несколько футболистов команды готовы к игре в РПЛ
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Главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин заявил, что несколько игроков из национальной команды могли бы выступать в Российской Премьер-Лиге.

«В РПЛ могли бы, наверное, играть несколько игроков из сборной. Не на уровне потенциальных еврокубков. Но в принципе могли бы. Имена называть не буду», — передаёт слова Крестинина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Отметим, что Крестинин работает со сборной Киргизии с 2014 года.

Товарищеский матч между сборными России и Киргизии состоится завтра, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток — в 17:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с казахстанским судьёй Данияром Сахи.

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