Российский тренер творит сенсацию в Европе. Прогресс Казахстана просто поражает

Адиев взял первое место с командой, которая ещё недавно чуть не вылетела в низшую лигу. А решающий гол забил игрок ЦСКА.

Пока в РПЛ перерыв, всё внимание к сборным. В 5-м туре Лиги наций Казахстан на своём поле переиграл Беларусь. Если вам кажется, что это проходная новость, то знайте — это не так. Сейчас объясним почему.

Сборная Казахстана плотно связана с РПЛ. Тренер — россиянин, а решающий гол забил игрок ЦСКА

Благодаря этой победе Казахстан гарантировал себе первое место в группе 3 Лиги C и участие в Лиге B в следующем розыгрыше Лиги наций. Однако примечателен не только сам результат, но и его детали.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала забил Михаил Габышев.

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Перед самым перерывом Павел Савицкий сравнял счёт.

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А на 79-й забил Бактиёр Зайнутдинов, на клубном уровне выступающий за ЦСКА.

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

В добавленное время сборная Казахстана даже осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Асхат Тагыберген. Но команде удалось не пропустить.

Казахстан — Беларусь Фото: kff.kz

Зайнутдинова заменили на 87-й минуте, но другой представитель РПЛ отыграл весь матч. Речь о защитнике Нуралы Алипе, который выступает за «Зенит». А в запасе казахстанской команды остался защитник «Ахмата» Марат Быстров.

Ну а тренирует сборную Казахстана российский специалист Магомед Адиев, ранее работавший в «Ахмате» и «Анжи». О том, как он разрывает Лигу наций, мы писали ещё летом, когда состоялись матчи предыдущего тура. Адиев тогда даже танцевал лезгинку в раздевалке!

Первое место Казахстана — не просто успех. Прогресс за несколько лет поражает

Давайте взглянем на турнирную таблицу. А там:

в пяти турах у Казахстана четыре победы и одна ничья — команда Адиева не проигрывает;

Азербайджан, расположившийся на втором месте, казахстанцы опережают аж на шесть очков, а словаков, которых изначально записали в фавориты группы, — на семь;

разность забитых и пропущенных мячей — 8:3, что с огромным отрывом лучший результат в группе, у всё той же Словакии вообще баланс — 4:5.

Показателен и прогресс, которого сборная Казахстана добилась за последние годы. В сезоне-2018/2019, ставшем первым в истории Лиги наций, казахстанская команда заняла второе место в группе с Грузией, Латвией и Андоррой. Во-первых, состав, очевидно, скромнее, чем сейчас. Во-вторых, в том розыгрыше сборная набрала всего шесть очков.



Прошлый сезон Лиги наций и вовсе чуть не обернулся для Казахстана провалом. Команда заняла последнее место в группе с Албанией, Беларусью и Литвой и чудом попала в стыковые матчи за право остаться в Лиге C. А там с большим трудом одолела Молдавию. В первом матче Казахстан выиграл на выезде (1:0), а в ответном проиграл дома (1:2) и добился результата только в серии пенальти.



И вот после такой истории выступления в турнире и спасения от вылета в низшую лигу Казахстан уверенно врывается в Лигу B. За такое мы и любим футбол!