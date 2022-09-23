Кокорин забил в товарищеской игре за «Арис»
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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол в товарищеской игре за кипрский клуб в игре с другим кипрским клубом «АЕЗ Закакиу». Форвард отличился на 28-й минуте игры. После первого тайма команда Алексея Шпилевского выигрывает со счётом 2:1. Помимо россиянина, голом отличился Гомис.
Напомним, за «Арис» россиянин выступает на правах аренды. Недавно Кокорин забил первый гол в официальном матче впервые за 655 дней. Александр перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака».
В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.
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