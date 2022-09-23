Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия рассказал, в чём ему нужно прибавить в «Наполи»

Кварацхелия рассказал, в чём ему нужно прибавить в «Наполи»
Комментарии

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о том, в чём он может прибавить в итальянском клубе.

«Я должен делать больше для команды. Серия А — одна из лучших лиг в мире. Я хорошо адаптируюсь, в команде превосходная атмосфера.

Первый день всегда бывает тяжёлым. Но меня тепло встретили. Здесь можно учиться у каждого, и не только на поле, но и за его пределами. Меня очень сильно интриговали стадион и фанаты. Это невероятно. Если выйти в город и поговорить с любым человеком, от 80-летней женщины до ребёнка, все будут всё знать про «Наполи», — цитирует Хвичу Football Italia.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в восьми матчах во всех турнирах за «Наполи», в которых записал в свой актив четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?

Новость по теме
Хвича Кварацхелия установил рекорд в нынешнем сезоне Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022