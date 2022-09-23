«Он задел нужные струны нашей души». Маркизио — об успехе Конте в «Ювентусе»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио вспомнил совместную работу с Антонио Конте в туринском клубе.

«Антонио Конте был хорош в «Ювентусе». Когда он приехал, ему удалось задеть нужные струны нашей души: он сказал нам, что на поле каждый должен выкладываться по полной», — приводит слова Маркизио журналист Николо Скира в «Твиттере».

53-летний Конте тренировал «Ювентус» с мая 2011-го по июнь 2012-го, а также с декабря 2012-го по июль 2014 года. Под его руководством команда трижды побеждала в чемпионате Италии, а также взяла два Суперкубка страны. В настоящее время Конте работает в лондонском «Тоттенхэме».

36-летний Маркизио — воспитанник «Ювентуса». Он находился в структуре туринского клуба с 1993 по 2018 год. Дальше он провёл сезон в «Зените» и завершил карьеру.

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