Кварацхелия забил четыре гола в пяти турах Лиги наций

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил гол в ворота Северной Македонии в матче 5-го тура Лиги наций. Этот гол стал для грузина четвёртым в текущем розыгрыше турнира. Больше него в соревнованиях отличался только Холанд — норвежец пять раз поразил сетку ворот соперника.

Грузия — Северная Македония. 2:0, Хвича Кварацхелия:

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В девяти матчах Серии А за «Наполи» в текущем сезоне Кварацхелия забил четыре гола и отдал три результативных паса. Игрока признали лучшим футболистом страны в августе.

Кварацхелия нанёс восемь ударов по воротам в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Рейнджерс» (3:0). Это рекорд в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.