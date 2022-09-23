Кварацхелия забил четыре гола в пяти турах Лиги наций
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Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил гол в ворота Северной Македонии в матче 5-го тура Лиги наций. Этот гол стал для грузина четвёртым в текущем розыгрыше турнира. Больше него в соревнованиях отличался только Холанд — норвежец пять раз поразил сетку ворот соперника.
Грузия — Северная Македония. 2:0, Хвича Кварацхелия:
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В девяти матчах Серии А за «Наполи» в текущем сезоне Кварацхелия забил четыре гола и отдал три результативных паса. Игрока признали лучшим футболистом страны в августе.
Кварацхелия нанёс восемь ударов по воротам в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Рейнджерс» (3:0). Это рекорд в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
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