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Киммих: целью сборной Германии была победа в группе

Киммих: целью сборной Германии была победа в группе
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Защитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение в матче 5-го тура Лиги наций с Венгрией. Единственный гол в матче был забит на 17-й минуте: Адам Салаи отличился после передачи Доминика Собослаи.

«Мы слишком медленно набирали обороты, допустили слишком много ошибок. Нашей целью была победа в группе, даже если в первом тайме это выглядело не так», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Гол Салаи. Видеоролик:

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Сборная Венгрии с 10 очками продолжает быть первой в турнирной таблице группы 3. Германия после своего поражения и победы Италии с шестью очками идёт третьей. У сборной Англии два очка.

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