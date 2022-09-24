Манчини прокомментировал победу над сборной Англии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу в матче 5-го тура Лиги наций с Англией. Единственный гол на 68-й минуте с передачи Леонардо Бонуччи забил Джакомо Распадори.

«Мы победили Англию, которая является одной из сильнейших национальных сборных в мире. Игровая система не имеет значения. Что важно, так это индивидуальность, которой обладает команда, желание атаковать и оставаться на высоте – и в этом смысле мы были очень хороши. Победа была заслуженной», — цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

Сборная Италии набрала восемь очков и поднялась в турнирной таблице Группы 3 на второе место. Англия с двумя очками за тур до окончания группового этапа вылетела из Лиги А в Лигу B.