«Нулевые ожидания». Кирьяков — о матче сборных России и Киргизии

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Киргизии.

«Нулевые ожидания. Товарищеские матчи – это игры, где можно предоставить шанс. Как раз сейчас такое время, что надо смотреть в будущее. Сейчас в сборной игроки, на кого мы будем рассчитывать тогда, когда вернёмся на большую международную арену. Игра для экспериментов, но интерес возникнет в любом случае.



Давно не видели нашу команду. Не знаем, что может противопоставить соперник. Киргизия не соответствует серьёзному международному уровню, поэтому ещё раз говорю — можно посмотреть на игроков, которые даже в первый раз призываются в сборную.



Можно ли ожидать разгромного результата, как несколько дней назад молодёжная сборная выиграла у Беларуси? Всё может быть. Не знаю плана на игру, какие задачи ставит Карпин. Может быть, действительно ставит задачу уверенно победить. В таком случае состав должен выходить проверенный и более опытный. Если действительно серьёзно настраиваются, как говорит Карпин в интервью, то возможна и победа с крупным счётом. Но я бы не стал серьёзно рассматривать эту игру, как некоторые пытаются создать ажиотаж и интригу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.