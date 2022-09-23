Киргизия — Россия. Карпин поможет забыть о Евро-2024

24 сентября состоится товарищеский матч Киргизия — Россия. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех киргизских футболистов оценён экспертами в 8.80. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Ещё больше прогнозов.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Киргизия — Россия 24 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Киргизия — Россия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Киргизия — Россия (24.09.2022)

К сожалению, совсем недавно сборную России отстранили от жеребьёвки Евро-2024. Новость, безусловно, неприятная. Однако футболисты национальной команды и Валерий Карпин восприняли её достаточно спокойно. Теперь все их мысли сконцентрированы на товарищеской встрече с Киргизией, которая состоится 24 сентября в Бишкеке.

В преддверии матча Валерий Карпин честно признался, что знает только одного футболиста, выступающего за сборную Киргизии — Валерия Кичина («Енисей»). Состав киргизской национальной команды и вправду не блещет известными именами. Оттого и её успехи на международной арене оставляют желать лучшего.

Бывший тренер «ПСЖ»: матч с Россией станет концом.

За восемь туров группового этапа квалификации ЧМ-2022 подопечные Александра Крестинина добыли только три победы — над очень скромной Мьянмой (7:1 и 8:1) и Монголией (2:1). Вничью сыграли с Таджикистаном (1:1). Во всех остальных матчах потерпели поражения, в том числе от Японии (0:2 и 1:5).



Тем не менее бывший полузащитник московских «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением, что разгрома в матче с Киргизией ждать не стоит. Он отметил, что сборная России должна с уважением отнестись к сопернику. Наверное, Самедов имел в виду, что оппонента не стоит недооценивать.

Нам думается, что экс-хавбеку «Спартака» и «Локомотива» не о чем переживать. Валерий Карпин подготовился ко встрече с Киргизией как надо. В интервью наставник структурно обозначил приоритеты и план на матч. Также он отметил, что постарается выделить своим подопечным по тайму игрового времени.

Президент «Коринтианса»: мы намерены выкупить Юри Альберто у «Зенита».

Безусловно, встреча несёт исключительно товарищеский характер. В первую очередь для Карпина важен футбол, который продемонстрируют вызванные им в национальную команду игроки. Конечно, и результат, несмотря на отсутствие Александра Головина, Алексея Миранчука и Магомеда Оздоева, также должен быть.

Разумеется, наставник готовит сборную России на будущее. Он не вызвал в расположение ни одного полевого футболиста старше 30 лет с целью получше познакомиться с талантливой молодёжью и дать ей шанс проявить себя на международном уровне. Этим же выстрелом Карпин убивает и второго зайца — мотивирует бороться за место в национальной команде.



Поэтому, пусть сборная России и лишена на неопределённый срок глобальных задач, в предстоящем матче мы наверняка увидим от неё качественную игру с полной самоотдачей и рвением к победе. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит П2 с форой (-1.5) за коэффициент 1.86.



Валерий Карпин прекрасно умеет работать с молодёжью. Вернувшись в середине минувшего сезона в ослабленный уходом легионеров «Ростов», он доказал это на деле. Заменив иностранцев российскими футболистами, наставник с ходу начал показывать отличные результаты и поднимать ростовский коллектив со дна турнирной таблицы.

За последние 11 туров тогдашнего розыгрыша РПЛ его подопечные уступили лишь трижды — «Нижнему Новгороду» Александра Кержакова (1:2), «Краснодару» (1:2) и ЦСКА (0:4). Вничью сыграли с московским «Динамо» (1:1) и «Уфой» (0:0). Всё остальное — победы. Полагаем, обыграть сборную Киргизии с лучшими молодыми игроками страны Карпину не составит никакого труда.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Киргизия — Россия 24 сентября 2022 года

Киргизия не может похвастаться крепким составом и хорошими результатами на дистанции. Она является явным аутсайдером. Думаем, сборная России одержит в предстоящем матче уверенную победу с перевесом минимум в два мяча. Несмотря на то что встреча товарищеская, подопечные Валерия Карпина очень мотивированы. Главное — им есть что доказывать — то, что национальная команда жива. За место в ней нужно продолжать бороться.



Ставка: победа России с форой (-1.5) за коэффициент 1.86.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Захарян может отказаться от российского гражданства.

Прогноз на матч Германия — Венгрия с коэффициентом 9.00.

«Играл в футбол, убил парня!» Овечкин рассказал, как провёл межсезонье в России.

Анализ товарищеского матча Киргизия — Россия.