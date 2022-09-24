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Сборная России вырвала победу у Кыргызстана на 89-й минуте товарищеского матча

Сборная России вырвала победу у Кыргызстана на 89-й минуте товарищеского матча
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Сегодня, 24 сентября, на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке проходил товарищеский матч между сборными Кыргызстана и России. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Финальный свисток зафиксировал победу сборной России со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте: Алимардон Шукуров откликнулся на пас Фархата Мусабекова и поразил ворота Матвея Сафонова. Спустя шесть минут сборная России получила право на пенальти, который реализовал Александр Соболев. На 89-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной победу России принёс Даниил Уткин.

Напомним, это первый матч для сборной России с 14 ноября 2021 года. Тогда подопечные Валерия Карпина в гостях уступили сборной Хорватии (0:1) и лишились прямой путёвки на чемпионат мира — 2022. В стыковых матчах сборная России должна была сыграть со сборной Польши, но встреча не состоялась из-за отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
24 сентября 2022, суббота. 17:00 МСК
Киргизия
Окончен
1 : 2
Россия
1:0 Шукуров – 24'   1:1 Соболев – 30' (пен)   1:2 Уткин – 89'
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