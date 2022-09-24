Игнатьев: многие даже в страшном сне не могли представить, что Россия проиграет Киргизии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о матче сборной России с командой Киргизии, в котором подопечные Валерия Карпина одержали победу — 2:1.
«Многие даже в страшном сне не могли представить, что сборная России проиграет Киргизии. Соглашусь, что киргизы были более мотивированны в первом тайме — было больше желания проявить и показать себя. Команда Карпина дала им возможность поверить в себя своей неторопливостью и размеренной игрой. У нас в первом тайме не было скорости, зато было много технического брака. Сборная не выдавала свой максимум. Мы не обостряли игру, не было логического завершения.
Хорошо, что игра состоялась, — появилось много вопросов. Мы увидели сборную в новом обличии, познакомились с новыми фамилиями», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 24 сентября 2022
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