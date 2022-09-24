«Позорище полное». Евгений Ловчев раскритиковал игру сборной России с Кыргызстаном
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Бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Кыргызстаном (2:1).
«Когда наши с Хорватией играли, я сказал: «Говно гоняют». Эти вдвойне говно гоняют, честно говоря. Они ничего не могут: выйти от вратаря — не знают, как выйти, не могут в пас и сыграть в обороне. Ну ничего нет у этой команды. Позорище полное», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, это первый матч сборной России с ноября 2021 года. В нынешнем году команда Валерия Карпина не проводила матчей из-за запрета УЕФА и ФИФА на участие российских команд в международных соревнованиях. Этой осенью сборная России должна провести товарищеские матчи со сборными Ирана и Боснии и Герцеговины.
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