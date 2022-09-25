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Видеообзор матча Лиги наций Кипр – Греция

Видеообзор матча Лиги наций Кипр – Греция
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Вчера, 24 сентября, в Ларнаке на стадионе «АЕК-Арена» состоялся матч 5-го тура Лиги наций — сборная Кипра принимала команду Греции. Матч завершился победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч на 18-й минуте забил Маринос Ционис.

Греция уступила Кипру, но всё равно выиграла группу в Лиге наций

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Впрочем, этот результат особо не повлиял на расстановку в турнирной таблице. Сборная Греции с 12 очками уверенно лидирует в группе. Греки уже гарантировали себе итоговое первое место.

В свою очередь, команда Кипра набрала пять очков, но осталась на четвёртом месте в турнирной таблице. В заключительном туре Греция будет принимать Северную Ирландию (5), а Кипр отправится в гости к Косову (6).

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