Хёнесс: Катару лучше с ЧМ-2022, чем без него. Мундиаль обеспечит улучшение условий труда
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс поддержал проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Чемпионат мира, выступления «Баварии» в Катаре и другие спортивные мероприятия обеспечат улучшение условий труда в стране. Люди почему-то говорят о Катаре, однако забывают об ОАЭ, Кувейте и других странах. Но единственная страна, дела в которой идут лучше, — это Катар. Когда определялось место проведения чемпионата мира, было много критики в адрес Катара. Но Катару лучше с мундиалем, чем без него», — приводит слова Хёнесса Sport1.de.
Ранее многие футболисты, тренеры и функционеры выступали с критикой проведения чемпионата мира в Катаре из-за тяжёлых условий труда и уголовного преследования представителей ЛГБТ-сообщества в стране.
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