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«Динамо» и «Родина» поделили очки в матче Первой лиги

«Динамо» и «Родина» поделили очки в матче Первой лиги
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Сегодня, 25 сентября, на «Анжи-Арене» в Махачкале состоялся матч 11-го тура Мелбет Первой лиги. Играли махачкалинское «Динамо» и «Родина». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым. Встреча закончилась безголевой ничьей — 0:0.

«Динамо» с 18 очками остаётся на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет с «Енисеем». «Родина» с восемью очками расположилась на 16-й строчке. В следующем матче «Родина» встретится с «КАМАЗом».

Напомним, как сегодня закончились остальные матчи Первой лиги:

«СКА-Хабаровск» 2:0 «Кубань»
«Велес» 1:1 «КАМАЗ»
«Краснодар-2» 0:0 «Нефтехимик»
«Акрон» 1:1 «Уфа»
«Шинник» 1:0 «Рубин»
«Балтика» 3:2 «Енисей»
«Арсенал» Тула 2:0 «Волга» Ульяновск
«Волгарь» 0:0 «Алания»

Россия - Мелбет Первая лига. 11-й тур
25 сентября 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Родина
Москва
Комментарии
Новости. Футбол
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