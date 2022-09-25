«Динамо» и «Родина» поделили очки в матче Первой лиги

Сегодня, 25 сентября, на «Анжи-Арене» в Махачкале состоялся матч 11-го тура Мелбет Первой лиги. Играли махачкалинское «Динамо» и «Родина». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым. Встреча закончилась безголевой ничьей — 0:0.



«Динамо» с 18 очками остаётся на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет с «Енисеем». «Родина» с восемью очками расположилась на 16-й строчке. В следующем матче «Родина» встретится с «КАМАЗом».



Напомним, как сегодня закончились остальные матчи Первой лиги:



«СКА-Хабаровск» 2:0 «Кубань»

«Велес» 1:1 «КАМАЗ»

«Краснодар-2» 0:0 «Нефтехимик»

«Акрон» 1:1 «Уфа»

«Шинник» 1:0 «Рубин»

«Балтика» 3:2 «Енисей»

«Арсенал» Тула 2:0 «Волга» Ульяновск

«Волгарь» 0:0 «Алания»