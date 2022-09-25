Агент Николсона: летом были достойные предложения, но в «Спартаке» сказали — не продаётся

Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о том, был ли интерес к игроку со стороны других клубов, и рассказал, как московский клуб решил сохранить игрока.
«Информация, что не было достойных предложений, тоже является ложью. Предложения были, но мы их даже не рассматривали. В «Спартаке» дали понять, что Шамар не продаётся — он нужен клубу для достижения больших результатов в этом сезоне. Мы уважали и будем уважать это решение. Если в будущем ничего не изменится, он останется в Москве и сделает всё возможное, чтобы завоевать чемпионский титул со своей командой.
Когда Николсон только приехал, он пообещал, что станет чемпионом и выиграет Кубок. Половина миссии была выполнена быстро, а вторая продолжается до тех пор, пока планы у обеих сторон не изменятся по взаимному согласию», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 25 сентября 2022
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