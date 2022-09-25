«Он лучший». Голкипер «МЮ» Дин Хендерсон — о Гарри Кейне

Английский вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон, выступающий в данный момент за «Ноттингем Форест» на правах аренды, рассказал о лучшем нападающем, против которого ему пришлось играть в матчах Премьер-лиги.
«Гарри Кейн, конечно же. Он очень сильно бьёт по мячу. Он кладёт его по разным углам, снаряд может уйти в любую сторону. На самом деле неважно, на какой позиции он находится — он способен пробить куда-угодно. Это нужно осознавать и постоянно быть к этому готовым.
Он нелеп в упражнениях на удары, но у него своя почти абсолютная техника. Его трудно прочитать, потому что он подворачивает ногу в последнюю секунду. Он лучший. Вы не делаете того, что он делает в игре, если вы не на вершине», — цитирует слова Хендерсона talkSPORT.
В данный момент и Дин Хендерсон, и Гарри Кейн находятся в расположении сборной Англии. Завтра подопечные Гарета Саутгейта встретятся с командой Германии. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли, начало в 21:45 мск.
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании
- 25 сентября 2022
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