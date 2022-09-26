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Дешам — о поражении от сборной Дании: другие крупные команды тоже проигрывают

Дешам — о поражении от сборной Дании: другие крупные команды тоже проигрывают
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение своих подопечных от команды Дании со счётом 0:2 в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА.

«Я не думаю, что это катастрофа. У нас тоже было много моментов, но мы были неэффективны, допустили несколько ошибок при игре в обороне. Это молодая французская команда, где у большинства игроков нет опыта на самом высоком уровне. Это не вопрос расстановки, но когда датский игрок каждый раз остаётся один, вы можете играть с тремя, пятью или 12 футболистами у ворот, это ничего не изменит.

Не стоит беспокоиться, возвращение игроков с международным опытом пойдёт нам на пользу. Ничего страшного, всем тяжело. Прошлой ночью я смотрел другие игры, есть и другие крупные команды, которые проигрывают. Мы не должны считать себя лучше других. Нам придётся сражаться», — цитирует слова Дешама Get French Football News.

Лига наций. Дания — Франция. 1:0, Каспер Дольберг:

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