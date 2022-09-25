Франция всухую проиграла Дании в матче Лиги наций УЕФА
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Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Паркен» в Копенгагене состоялся матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги А группы 1. Встречались сборные Дании и Франции. Финальный свисток Иштвана Ковача зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0. «Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию встречи.
Счёт в матче был открыт на 33-й минуте: Каспер Дольберг отличился с передачи Миккеля Дамсгора.
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Cпустя шесть минут датчане увеличили преимущество: гол забил Андреас Сков Ольсен с паса Томаса Дилейни.
Гол Скова Ольсена. Видеоролик:
Дания с 12 очками финишировала в группе 1 на втором месте. Сборная Франции, набравшая пять очков, третья.
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