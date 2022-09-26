Дидье Дешам высказался о плохой игре Эдуарду Камавинга в матче с Данией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал причины неубедительной игры полузащитника Эдуарду Камавинга в матче Лиги наций УЕФА с Данией (0:2).

«Камавинга был не в лучшем состоянии. Такое могло произойти, потому что Эдуарду давно не было с нами, но он сразу вышел в стартовом составе. Он был не единственным таким. Это поможет в будущем и ему, и другим», — приводит слова Дешама RMC Sport.

19-летний Камавинга провёл на поле матча с Данией 45 минут и был заменён в перерыве. Всего за национальную команду Франции полузащитник мадридского «Реала» выходил на поле в четырёх матчах, отметившись забитым мячом.

Видеообзор. Дания 2:0 Франция. Лига наций УЕФА:

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