Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Дидье Дешама за тактику в игре с Данией

Бывший полузащитник сборной Франции Викаш Дорасо раскритиковал тактическую расстановку Дидье Дешама на матч Лиги наций УЕФА с Данией (0:2).

«Что меня беспокоило больше всего? Для меня схема на игру не показалось хорошей — это тактика, которая мне вообще не нравится. Если ни один из трёх центральных защитников не участвует в игре, то вы фактически теряете кого-то в полузащите, а затем оказываетесь в численном невыгодном положении. С датской расстановкой в четыре игрока обороны их правый защитник мог активно принимать участие в матче. У нас такого не было, но ведь все крупные команды, победители чемпионата мира, играют в четыре защитника.

Франции не хватило опыта. На высоком уровне, когда у вас возникают большие трудности, вам нужны опытные футболисты», — приводит слова Дорасо L'Equipe.

Видеообзор. Дания 2:0 Франция. Лига наций УЕФА:

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