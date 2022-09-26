Роберт Левандовски может стать шестым игроком «Барселоны», получившим травму в сборной

Против нападающего сборной Польши Роберта Левандовского играли жёстко футболисты сборной Уэльса (1:0) в матче Лиги наций УЕФА. Форвард получал по лицу и по ногам. 34-летний Левандовски, если получит травму, может стать шестым подобным футболистом «Барселоны», который выпадет из строя после матчей сборных.
Ранее серьёзные травмы в расположении своих национальных команд получили Жюль Кунде (Франция) и Рональд Араухо (Уругвай), также с повреждениями вернутся Френки де Йонг и Мемфис Депай (оба — Нидерланды). Под вопросом здоровье Усмана Дембеле (Франция), пропустившего последнюю игру сборной.
В нынешнем сезоне Левандовски в восьми матчах во всех турнирах забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
Видеообзор. Лига наций УЕФА. Уэльс 0:1 Польша:
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