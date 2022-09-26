Матыцын: «Спартак» поддержит Кейта Бальде. Рассчитываем, что он проявит себя в игре

Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, возглавивший совет директоров «Спартака», подвёл итоги летней трансферной кампании красно-белых. По его словам, московский клуб поддержит дисквалифицированного за допинг Кейта Бальде.
«Как оценю летние трансферы «Спартака»? На мой взгляд, подготовленной эту трансферную кампанию назвать нельзя. Яркий пример — ситуация с Кейта Бальде. В какой-то момент выбор остановился на этом игроке, он был свободным агентом и в целом соответствовал требованиям главного тренера. С Бальде подписали контракт, и только после этого выяснилось, что Национальный антидопинговый суд Италии дисквалифицировал его на три месяца. Клуб принял решение оказать поддержку игроку, рассчитываем, что все возникшие проблемы с Бальде решатся и в ближайшее время он проявит себя в игре.
Ещё один фактор, который оказал влияние на ход кампании, — нулевой бюджет по трансферным покупкам. Спортивный блок вынужден был отбирать игроков из свободных агентов, с нулевой трансферной стоимостью. Плюс потеря сразу нескольких игроков из-за травм. Их замену также нельзя назвать плановой», — приводит слова Матыцына ТАСС.
Напомним, за 10 туров РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
- 26 сентября 2022
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