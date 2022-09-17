«Спартак» лишился нового легионера из-за допинга. Который он даже не употреблял!

Бальде прилетел привет из Италии, и он пропустит чемпионат мира! Но в чём вообще виноват футболист?

«Спартаку» откровенно не везёт: сначала клуб одолели травмы – Виктор Мозес и Кристофер Мартинс Перейра, например, не вернутся до конца года, Зиньковский и Николсон только вернулись к тренировкам. А теперь команда лишилась футболиста по другой причине: Кейта Бальде дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Как? Когда? Что за допинг?

Стоит прояснить: Бальде ничего не принимал. Речь идёт именно о нарушении процедуры допинг-контроля, которая произошла ещё во время его выступлений за «Кальяри».

После поражения от «Лацио» (1:5) тренер закрыл команду в раздевалке и устроил футболистам разнос, из-за чего допинг-офицер потерял Бальде и зафиксировал его отсутствие как уклонение от процедуры. А это, согласно кодексу ВАДА, является нарушением антидопинговых правил. Юристы клуба, по словам Михаила Прокопца «РБ Спорту», не думали, что произошедшее приведёт к дисквалификации – игрока уверяли, что всё закончится штрафом.

Кейта Бальде Фото: Getty Images

Так нарушение в Италии, почему дисквалификация в России?

Россия всё ещё является членом ФИФА, поэтому РФС автоматически признаёт все санкции, применённые в любой другой ассоциации и конфедерации. Поэтому решение Национального антидопингового суда Италии «Спартак» проигнорировать не может.

Неужели клуб был не в курсе, когда покупал Бальде?

Дело действительно было открыто на момент трансфера, но до «Спартака» эту историю не донесли – юристы-то были уверены, что Бальде отделается только штрафом. А в начале сентября в клуб пришло уведомление, что Национальный антидопинговый суд Италии принял решение жёстче: трёхмесячная дисквалификация. По словам Прокопца, учитывая такой срок, нет никакого смысла подавать апелляцию – пока её рассмотрят, Бальде уже отбудет наказание.

«К сожалению, это недоработка юристов «Кальяри», – сказал юрист «РБ Спорту». – Произошла ситуация, когда игрок клубу уже не принадлежит, и отнеслись к защите футболиста спустя рукава. Футболист ушёл, это не их актив, заморачиваться не стали и подошли к делу формально – нет допинга, и хорошо. Это точно не недоработка агента игрока и не недоработка «Спартака».

Кейта Бальде в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда Бальде вернётся?



Дисквалификация рассчитана до 5 декабря, но начать тренироваться Бальде сможет за 22 дня до этой даты. Три месяца отсутствия игрок не будет получать зарплату – такое решение футболист и его агент приняли совместно с клубом. Всё же такой вариант лучше, чем расторжение контракта.



Но самое печальное для Бальде в этой ситуации другое – из-за этой дисквалификации он пропустит чемпионат мира.