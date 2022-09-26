«Ювентус» не будет продлевать контракты с Алексом Сандро и Хуаном Куадрадо

Туринский «Ювентус» не собирается продлевать контракты защитников Алекса Сандро и Хуана Куадрадо, которые истекают в конце сезона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.



По сведениям источника, 31-летний Сандро получает в «Ювентусе» € 6 млн, но клуб даже не пытался продлить с футболистом контракт с понижением зарплаты. 34-летнему Куадрадо предложили контракт на год с понижением зарплаты, однако колумбиец отказался от такого предложения.

Ранее сообщалось, что по итогам минувшего сезона «Ювентус» терпит самые большие убытки в своей истории. Итальянский клуб недосчитается € 254,3 млн. Такой минус связан с неудачной игрой в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

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