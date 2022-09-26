Драматичные развязки на последних минутах — в видеообзоре трёх матчей Лиги наций

Вчера, 25 сентября, состоялся ряд матчей Лиги наций УЕФА. Судьба некоторых игр была драматично решена на последних секундах.
Первая интересная развязка произошла в матче Молдавии и Лихтенштейна. Основное время игры завершилось со счётом 0:0, но за считаные компенсированные арбитром минуты молдавские футболисты дважды поразили ворота соперника. Матч закончился победой Молдавии со счётом 2:0.
Молдавия победила Лихтенштейн, дважды забив после 90-й минуты
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Не менее драматичную концовку выдала Андорра, которая вырвала на последних минутах ничью в матче с Латвией.
Андорра в концовке вырвала ничью в матче с Латвией в Лиге наций
В третьем матче Люксембург обыграл Литву благодаря голу на 89-й минуте игры.
Люксембург минимально обыграл Литву в матче Лиги наций
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