Балахнин: Эшуорт – нормальный специалист. Кто бы в «Спартак» ни пришёл, будут вопросы
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора «Спартака».
«Нормальный человек, нормальный специалист. Сейчас у него ещё больше опыта. Работал и в английских клубах, и в Африке в академии работал. Знает африканский футбол, хорошо знаком с европейским. Специалист, который в теме.
Как оценю его назначение в «Спартак», что он может дать клубу? Сложный вопрос. Кого бы ни оценивал, будет спорный вопрос. Даже если взять самого крутого специалиста — будут вопросы, критики. Всегда так будет. «Спартак» — такой клуб, к этому нужно относиться с пониманием», – сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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