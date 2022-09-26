Балахнин: Эшуорт – нормальный специалист. Кто бы в «Спартак» ни пришёл, будут вопросы

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора «Спартака».

«Нормальный человек, нормальный специалист. Сейчас у него ещё больше опыта. Работал и в английских клубах, и в Африке в академии работал. Знает африканский футбол, хорошо знаком с европейским. Специалист, который в теме.



Как оценю его назначение в «Спартак», что он может дать клубу? Сложный вопрос. Кого бы ни оценивал, будет спорный вопрос. Даже если взять самого крутого специалиста — будут вопросы, критики. Всегда так будет. «Спартак» — такой клуб, к этому нужно относиться с пониманием», – сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.