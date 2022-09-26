Канчельскис — об Эшуорте: «Спартак» — великий клуб, но там работают дилетанты и проходимцы

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора «Спартака».

«В «Спартаке» далёкие люди работают. Ничего удивительного. «Спартак» любит удивлять, вот и удивляют по сей день. Жулики издалека видят жуликов (смеётся), поэтому пусть сами разбираются. Это смешно, ужасно, но ничему не удивляюсь уже. Думаю, что всё хуже и хуже в «Спартаке» становится. Жалко болельщиков, великий клуб. К сожалению, работают дилетанты и проходимцы», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Спартак» объявил о назначении Эшуорта сегодня, 26 сентября. Британец уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова».