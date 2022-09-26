Гол Кварацхелии помог Грузии обыграть Гибралтар

Сегодня, 26 сентября, состоялся матч шестого тура Лиги наций УЕФА, в котором Гибралтар на своём поле принимал сборную Грузии. Встреча проходила на стадионе «Виктория». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.



Гости вышли вперёд на 19-й минуте – отличился полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, реализовавший 11-метровый удар.

Лига наций. Гибралтар — Грузия. 0:1, Хвича Кварацхелия

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На 48-й минуте Грузия укрепила своё преимущество благодаря голу Георгия Цитаишвили, который сумел реализовать опасную передачу Анзора Меквабишвили.

Лига наций. Гибралтар — Грузия. 0:2, Георгий Цитаишвили

На 75-й минуте Гибралтар сумел сократить отставание в счёте – отличился Лу Эннсли.

Лига наций. Гибралтар — Грузия. 1:2, Лу Эннсли

Несмотря на усилия хозяев, матч закончился победой сборной Грузии со счётом 2:1.