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Гол Кварацхелии помог Грузии обыграть Гибралтар

Гол Кварацхелии помог Грузии обыграть Гибралтар
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Сегодня, 26 сентября, состоялся матч шестого тура Лиги наций УЕФА, в котором Гибралтар на своём поле принимал сборную Грузии. Встреча проходила на стадионе «Виктория». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

Гости вышли вперёд на 19-й минуте – отличился полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, реализовавший 11-метровый удар.

Лига наций. Гибралтар — Грузия. 0:1, Хвича Кварацхелия

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

На 48-й минуте Грузия укрепила своё преимущество благодаря голу Георгия Цитаишвили, который сумел реализовать опасную передачу Анзора Меквабишвили.

Лига наций. Гибралтар — Грузия. 0:2, Георгий Цитаишвили

На 75-й минуте Гибралтар сумел сократить отставание в счёте – отличился Лу Эннсли.

Лига наций. Гибралтар — Грузия. 1:2, Лу Эннсли

Несмотря на усилия хозяев, матч закончился победой сборной Грузии со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 6-й тур
26 сентября 2022, понедельник. 21:45 МСК
Гибралтар
Окончен
1 : 2
Грузия
0:1 Кварацхелия – 19' (пен)   0:2 Цитаишвили – 48'   1:2 Эннсли – 75'
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